Рада відправила законопроект про створення кредитного реєстру НБУ на повторне друге читання

Верховна Рада України після трьох невдалих спроб прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про створення та ведення кредитного реєстру Національного банку, який акумулюватиме інформацію банків про боржників за кредитами і надаватиме цю інформацію банкам на безоплатній основі, відправила документ на повторне друге читання.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» (7114-д) проголосували 240 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів .

Представляючи законопроект, представник парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак зазначив, що повернення банками проблемних боргів за кредитами є питанням національної безпеки України. «Пропонується підтримати законопроект №7114-д у другому читанні та в цілому і провести разом з Головним юридичним управлінням Верховної Ради техніко-юридичне узгодження тексту законопроекту», - сказав депутат.

Перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова також закликала підтримати законопроект. «Ми бачимо, що досягли повернення до економічного зростання і в банках є ліквідність. Але не бачимо, що банки почали кредитувати, тому що у них є багаж неповернених кредитів», - зазначила Маркарова. За її словами, суть реєстру НБУ в тому, що банки передаватимуть інформацію про боржників і зможуть отримати інформацію з цього реєстру, при цьому відомості будуть захищені з урахуванням вимог про збереження банківської таємниці.

Виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій своєю чергою також закликав підтримати законопроект, який сприятиме зниженню кредитного ризику в банках і захисту інтересів вкладників і кредиторів банківської системи. «Закон передбачає повноваження НБУ щодо створення та ведення кредитного реєстру. При цьому позичальники зможуть отримувати інформацію з цього реєстру про себе і вимагати коригування такої інформації в разі, якщо вона не відповідає дійсності», - пояснив Смолій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 листопада прийняла за основу законопроект про створення та ведення кредитного реєстру Національного банку, що передбачає запуск централізованого кредитного реєстру, який акумулює інформацію про позичальників - фізичних осіб з великими кредитами і юридичних осіб.

Створення кредитного реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу, при цьому цей процес не передбачає ліквідації приватних бюро кредитних історій, що функціонують у країні.

Наприкінці вересня Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування. Банки повинні подавати в НБУ звітність за новою формою в тестовому режимі вже з 1 жовтня цього року.