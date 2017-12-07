Парламент зробив перший крок до руйнування Prozorro - Мінекономрозвитку

Верховна Рада зробила перший крок до руйнування системи електронних державних закупівель Prozorro, прийнявши законопроект про преференції вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% гірша, ніж у конкурентів.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

«Щойно Верховна Рада зробила перший крок для того, щоб зруйнувати реформу державних закупівель, і схвалила законопроект №7206 у першому читанні. Ми закликаємо народних депутатів припинити саботаж реформи і знищення малого та середнього бізнесу!», - йдеться в повідомленні.

Пізніше прийняття законопроекту прокоментував і екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який виступив одним з ініціаторів створення системи електронних держзакупівель.

«Вбивство Prozorro», - написав екс-міністр на своїй сторінці у Twitter.

Пізніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов написав на своїй сторінці у Facebook, що законопроект не тільки порушує Угоду про асоціацію з ЄС, несе величезні корупційні ризики і дає додаткове навантаження на бюджет, а й не стимулюватиме олігархів та інших «спонсорів» законопроекту інвестувати в модернізацію виробництва.

«Чи буде це стимулювати олігархів, спонсорів законопроекту інвестувати в оновлення виробництва? Звичайно, ні. Навіщо, якщо перемагати можна за рахунок «допінгу», за рахунок платників податків... Народ в Україні багатий, він заплатить», - зазначив Нефьодов.

За його словами, прийняття законопроекту могло стати політичним компромісом для прийняття бюджету.

«Кажуть, це компроміс щодо бюджету. Навіть цікаво, який був найгірший варіант? Відібрати у людей квартири? Збільшити податки в два рази? Обкласти митом вітер з-за кордону?», - написав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня ухвалила в першому читанні законопроект про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть в разі, якщо їхня цінова пропозиція від 25% до 43% дорожча, ніж у конкурентів, що суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше в Мінекономрозвитку зазначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «вітчизняності» товару потрібно зібрати як мінімум 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати в рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.

7 грудня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційною схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.

«Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг - Автодор кидав асфальт у ями лопатами під час дощу - і повинен кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - сказав заступник міністра.

Система електронних держзакупівель Prozorro була поширена на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні держзакупівель товарів понад 200 тис. грн і робіт понад 1,5 млн грн. За час своєї роботи система дала змогу заощадити більш як 36 млрд грн бюджетних коштів. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.