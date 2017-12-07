Парламент зробив перший крок до руйнування Prozorro - Мінекономрозвитку
У Міністерстві незадоволені прийняттям депутатами за основу законопроекту про преференції вітчизняним виробникам під час держзакупівель.
Верховна Рада зробила перший крок до руйнування системи електронних державних закупівель Prozorro, прийнявши законопроект про преференції вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% гірша, ніж у конкурентів.
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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.
«Щойно Верховна Рада зробила перший крок для того, щоб зруйнувати реформу державних закупівель, і схвалила законопроект №7206 у першому читанні. Ми закликаємо народних депутатів припинити саботаж реформи і знищення малого та середнього бізнесу!», - йдеться в повідомленні.
Пізніше прийняття законопроекту прокоментував і екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який виступив одним з ініціаторів створення системи електронних держзакупівель.
«Вбивство Prozorro», - написав екс-міністр на своїй сторінці у Twitter.
Пізніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов написав на своїй сторінці у Facebook, що законопроект не тільки порушує Угоду про асоціацію з ЄС, несе величезні корупційні ризики і дає додаткове навантаження на бюджет, а й не стимулюватиме олігархів та інших «спонсорів» законопроекту інвестувати в модернізацію виробництва.
«Чи буде це стимулювати олігархів, спонсорів законопроекту інвестувати в оновлення виробництва? Звичайно, ні. Навіщо, якщо перемагати можна за рахунок «допінгу», за рахунок платників податків... Народ в Україні багатий, він заплатить», - зазначив Нефьодов.
За його словами, прийняття законопроекту могло стати політичним компромісом для прийняття бюджету.
«Кажуть, це компроміс щодо бюджету. Навіть цікаво, який був найгірший варіант? Відібрати у людей квартири? Збільшити податки в два рази? Обкласти митом вітер з-за кордону?», - написав заступник міністра.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня ухвалила в першому читанні законопроект про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть в разі, якщо їхня цінова пропозиція від 25% до 43% дорожча, ніж у конкурентів, що суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.
Раніше в Мінекономрозвитку зазначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «вітчизняності» товару потрібно зібрати як мінімум 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати в рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.
7 грудня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційною схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.
«Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг - Автодор кидав асфальт у ями лопатами під час дощу - і повинен кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - сказав заступник міністра.
Система електронних держзакупівель Prozorro була поширена на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні держзакупівель товарів понад 200 тис. грн і робіт понад 1,5 млн грн. За час своєї роботи система дала змогу заощадити більш як 36 млрд грн бюджетних коштів. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.