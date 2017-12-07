Нацбанк перерахував до держбюджету останній транш прибутку

Національний банк України 7 грудня перерахував останній, восьмий транш прибутку до Державного бюджету України обсягом 4,4 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, таким чином, регулятор перерахував всю заплановану суму прибутку НБУ до Державного бюджету України в розмірі 44,4 млрд грн.

НБУ нагадав, що попередні сім траншів прибутку НБУ на загальну суму 40 млрд грн було перераховано 21 квітня, 10 травня, 8 червня, 7 липня, 7 серпня, 6 жовтня і 7 листопада цього року.

Графік перерахування прибутку до Державного бюджету було погоджено з Міністерством фінансів України і він передбачав щомісячні транші на порівнянну суму до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, прогнозний рівень прибутку Національного банку України для перерахування до державного бюджету у 2018 році становить 47,8 млрд грн.