Верховна Рада розпочала розгляд держбюджету-2018 у другому читанні (подію завершено)

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту державного бюджету України на 2018, доопрацьованого з урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, представляючи законопроект, міністр фінансів України Олександр Данилюк нагадав, що цього року уряд розробив держбюджет на базі середньострокової бюджетної резолюції, закладаючи основи довгострокового розвитку економіки та проведення системних глибоких перетворень.

«Обсяг дефіциту відповідає «маяку» спільної програми з Міжнародним валютним фондом. Зараз проект держбюджету на 2018 рік вже доопрацьований з урахуванням бюджетних висновків Верховної Ради і був схвалений 1 грудня. Ми опрацювали всі поправки та пропозиції народних депутатів та намагались врахувати більшість з них, виходячи з пріоритетності видатків та можливостей дохідної частини», - сказав міністр.

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За його словами, дохідних джерел бюджету достатньо для фінансування всіх потреб держави, при цьому планові доходи відображують реальні можливості української економіки, також запропонований бюджет є збалансованим.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити державний бюджет України на 2018 рік у другому читанні й у цілому після прийняття низки змін до Податкового та Бюджетного кодексів, а також з урахуванням ряду поправок комітету.

Відповідні законопроекти - №6776-д про внесення змін до Податкового кодексу про підвищення ставок ряду податків та зборів і №7116 про зміни до Бюджетного кодексу – парламент прийняв сьогодні, 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила доопрацьований Кабінетом міністрів до другого читання проект державного бюджету України на 2018 рік. Порівняно з початковим варіантом, доходи держбюджету пропонується збільшити на 37 млрд грн, видатки - на 41 млрд грн, дефіцит - на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн.

У процесі доопрацювання проекту до другого читання в уряді погіршили показник очікуваної інфляції наступного року до 9% із 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні в 3%.

В оновленому проекті пропонується збільшити субвенції місцевим бюджетам для оплати пільг і субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн, на медицину і соціальну допомогу населенню - на 5,9 і 2 млрд грн відповідно. Також передбачено нову субвенцію на розвиток регіонів у розмірі 5 млрд грн.

Додаткові видатки пропонується компенсувати за рахунок збільшення надходжень від прибутку і дивідендів держкомпаній на 13,9 млрд грн, податку на прибуток підприємств - на 9,5 млрд грн, плати за користування радіочастотним ресурсом - на 6,3 млрд грн, надходжень ПДВ із ввезених в Україну товарів - на 2,2 млрд грн, ввізного мита - на 1,8 млрд грн, прибутку Національного банку до перерахування до бюджету - на 1,7 млрд грн.

Крім того, на відміну від початкового варіанту, доопрацьований проект передбачає отримання 4,7 млрд грн від конфіскації майна за рішеннями судів за корупційні правопорушення.