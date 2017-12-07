Рада прийняла держбюджет-2018: що чекає українців (ключові цифри)

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьованого з урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в цілому з низкою поправок проголосували 273 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що закон прийнято з урахуванням озвучених під стенограму поправок представниками Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергієм Мельником та Максимом Курячим, який підсумував озвучені в сесійній залі пропозиції представників Комітету з питань національної безпеки і оборони та інших депутатів.

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Крім того, як зазначив Парубій, законопроектом передбачено розгляд можливості підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн після першого кварталу.

Підсумовуючи обговорення проекту, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що 2018 рік має стати роком економічного зростання та реальних змін в соціальній сфері.

«В проекті бюджету передбачена норма про коригування мінімальної заробітної платі в залежності від зростання національної економіки. Я сподіваюсь на те, що мінімальна заробітна плата буде збільшена. Є з цього питання звернення президента. Ми обговорювали це у фракціях «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту», - сказав голова уряду.

За його словами, питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 4,1 тис.-4,2 тис. грн розглядатиметься за результатами першого кварталу наступного року.

Прийнятим державний бюджет України на 2018 рік передбачено доходи у розмірі 913,6 млрд грн, витрати – 988,6 млрд грн, дефіцит - 81,8 млрд грн, граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу - 2,747 трлн грн.

У процесі доопрацювання проекту держбюджету уряд погіршив показник очікуваної інфляції в наступному році до 9% з 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні в 3%.

Нагадаємо, бюджетний комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити державний бюджет України на 2018 рік у другому читанні й у цілому з урахуванням ряду поправок комітету та після прийняття змін до Податкового і Бюджетного кодексів. Відповідні законопроекти - №6776-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо підвищення ставок ряду податків та зборів і №7116 про зміни до Бюджетного кодексу – парламент прийняв 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада оприлюднила доопрацьований Кабінетом міністрів до другого читання проект державного бюджету України на 2018 рік. Порівняно з початковим варіантом, доходи держбюджету пропонується збільшити на 37 млрд грн, видатки - на 41 млрд грн, дефіцит - на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн.

У процесі доопрацювання проекту до другого читання в уряді погіршили показник очікуваної інфляції наступного року до 9% із 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні в 3%.

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В оновленому проекті пропонується збільшити субвенції місцевим бюджетам для оплати пільг і субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн, на медицину і соціальну допомогу населенню - на 5,9 і 2 млрд грн відповідно. Також передбачено нову субвенцію на розвиток регіонів у розмірі 5 млрд грн.

Додаткові видатки пропонується компенсувати за рахунок збільшення надходжень від прибутку і дивідендів держкомпаній на 13,9 млрд грн, податку на прибуток підприємств - на 9,5 млрд грн, плати за користування радіочастотним ресурсом - на 6,3 млрд грн, надходжень ПДВ із ввезених в Україну товарів - на 2,2 млрд грн, ввізного мита - на 1,8 млрд грн, прибутку Національного банку до перерахування до бюджету - на 1,7 млрд грн.

Крім того, на відміну від початкового варіанту, доопрацьований проект передбачає отримання 4,7 млрд грн від конфіскації майна за рішеннями судів за корупційні правопорушення.