Верховна Рада ухвалила свій кошторис на 2018 рік

Верховна Рада України ухвалила постанову про кошторис парламенту на 2018 рік (№7380).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 323, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з постановою, кошторисом всього для Апарату ВР передбачається 1 729 648,2 тис. грн.

З них на здійснення законотворчої діяльності парламенту - 897 066,5 тис. грн. Зокрема, на оплату праці та нарахування на заробітну плату - 552 883,3 тис. грн, на використання товарів і послуг - 105 087,2 тис. грн, на поточні трансферти - 5 867,1 тис. грн, на соціальне забезпечення - 210 646,1 тис. грн, на поточні видатки - 30,0 тис. грн.

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На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення парламенту - 771 030,8 тис. грн. Зокрема, на оплату праці та нарахування на заробітну плату - 646 647,9 тис. грн, на використання товарів і послуг - 86 240,0 тис. грн, на поточні трансферти - 2 576,5 тис. грн, на соцзабезпечення - 131,6 тис. грн, на інші поточні видатки - 761,2 тис. грн, на придбання основного капіталу - 34 673,6 тис. грн.

В тому числі, у статті про обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення парламенту йдеться про 521 879,6 тис. грн на Управління справами; 78 526,8 тис. грн - на автобазу; 18 975,0 тис. грн - на Інститут законодавства; 149 072,9 тис. грн - на Управління адміністративними будинками та 2 576,5 тис. грн - на їдальню.

Крім того, у кошторисі йдеться про 61 550,9 тис. грн на висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України".

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьованого з урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.