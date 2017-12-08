Норвегія надасть 950 тисяч євро для реалізації плану дій Ради Європи для України

Норвегія надасть 10 млн норвезьких крон (950 тис. євро) для реалізації плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили під час прес-конференції посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад та голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

"Ми сподіваємося, що новий чотирирічний план дій РЄ для України буде ухвалено якомога скоріше. Це необхідно для того, щоб дотримвватися заданого темпу у здійсненні великої програми реформ в Україні... Ми підтримуватимемо зусилля України щодо здійснення реформ. Сподіваємося, що Україна проявить лідерство та рішучість у здійсненні реформ", - сказав посол Норвегії.

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За його словами, завдяки цьому внеску буде забезпечено безперебійну роботу проектів РЄ над реформами в Україні у сфері прав людини та верховенства права у перехідний період між завершенням роботи за попереднім план дій РЄ для України на 2015-2017 роки та новим планом дій на 2018-2021.

Енберг додав, що таким чином РЄ зможе продовжувати у співпраці з українським урядом реформування судової системи, реформу децентралізації, та інших сфер під час під час перехідного періоду.

"Нам дуже важливо, щоб робота над тими досягненнями, які ми можемо констатувати за результатами поточного трирічного плану дій, не припинялася і не зазнавала перерв, бо кожен наступний план дій враховує успіхи попереднього і реалізовується на їх основі", - сказав він.

Посол нагадав, що Норвегія надала 3,6 млн євро для здійснення плану дій для України на 2015-2017 роки (1 млн євро на рік протягом трьох років та ще додаткові внески у 2016 році). Крім того, Норвегія надала гарантії додаткової підтримки у розмірі 950 тис євро в 2017 році для забезпечення перехідного періоду.