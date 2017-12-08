Новий рекорд: вартість біткойна перевищила $17 тисяч

Вартість біткойна побила черговий історичний рекорд, перевищивши 17 тисяч доларів США.

Про це свідчать дані порталу Сoinmarketcap. Курс криптовалюти наближається до позначки у 18 тисяч доларів.

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Станом на третю годину ранку за київським часом вартість біткойна становила понад $17,7 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, курс біткойна в четвер ввечері, 7 грудня, подолав чергову круглу позначку в $16 тис., подорожчавши за добу на 25%.

На українських біржах криптовалюта біткойн торгується в районі 500 тисяч гривень.

На думку експертів, зростання біткойна в першу чергу пов'язане з очікуваннями запуску ф'ючерсів на криптовалюту.