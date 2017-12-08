Вище $18 тисяч: біткойн встановив новий рекорд

Біткойн взяв нову висоту – його курс сягнув позначки $18 328,90 за одиницю, повідомляє сайт Сoinmarketcap.com. Ринкова капіталізація валюти становить 306,5 мільярда доларів.

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Нагадаємо, вартість біткойна підібралася до п'ятизначної цифри два тижні тому. Криптовалюта постійно дорожчає – так, 7 грудня біткойн встановив відразу кілька нових рекордів ($14 тисяч, $15 тисяч, $16 тисяч та $17 тисяч), але це виявився далеко не межа.

Експерти пояснюють такий підйом низкою причин, наприклад, появою нових гравців. Крім того, банки також почали розглядати криптовалюту як "прийнятний вид вкладень для свого портфеля", - наводить РБК слова співзасновника і директора з інформаційних технологій VRT Дмитра Лівшина.

На вартість біткойна також впливає електрика, що витрачається на його видобуток. Підраховано, що енергії, яка йде на одну транзакцію, вистачить, щоб тиждень живити ферму в Нідерландах.