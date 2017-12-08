Депутати призупинили автоматичне блокування податкових накладних

Верховна Рада призупинила роботу системи автоматичного блокування ризикових накладних, яка була введена 1 липня для боротьби з фіктивним ПДВ і яка тільки за перший місяць своєї роботи заощадила 1,5 млрд грн бюджетних коштів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу.

У повідомленні відзначається, що система ризиків із ПДВ була введена для запобігання схемам із розкрадання цього податку. Вона є невід'ємною частиною процесу безперебійного автоматичного відшкодування ПДВ.

"Із самого початку Мінфін розумів ризики, які можуть виникнути з введенням системи, тому оперативно напрацьовував відповідні рішення, щоб удосконалити її роботу.

Незважаючи на зусилля, система залишається адміністративним навантаженням на бізнес і блокує певну кількість податкових накладних реального сектору через прогалини в імплементації. Це значно ускладнює роботу чесних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство фінансів закликало парламентаріїв утриматися від реєстрації законопроектів, які можуть поставити під загрозу роботу автоматичного реєстру відшкодування ПДВ.

«Будь-які спроби скасувати роботу автоматичної системи зупинки податкових накладних із ознаками фіктивності ставлять під загрозу автоматичне відшкодування ПДВ - одне з найважливіших досягнень в антикорупційній боротьбі та поліпшенні умов ведення бізнесу в нашій країні», - зазначав Мінфін.

За інформацією міністерства, зараз система моніторингу ризиків із ПДВ запобігає схемам і неправомірному відшкодуванню, і за час її роботи бюджет вже отримав на 3 млрд гривень більше надходжень від ПДВ.