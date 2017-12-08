Банк "Південний" не має стосунку до розслідування Нацполіціі проти чиновників НБУ - уточнення

Банк «Південний» не має стосунку до переліку з 37 комерційних банків в Україні, що фігурують у розслідуванні Національної поліції, яка запідозрила чиновників Національного банку в змові з власниками і керівниками цих фінустанов.

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Раніше УНІАН повідомляв з посиланням на рішення Шевченківського районного суду Києва, що в ході досудового розслідування Нацполіція встановила, що «в період 2016-2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду і Департаменту ліцензування НБУ, діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у змові з власниками і керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становищем, що не виконували власні службові обов'язки з перевірки походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, знаючи про невідповідність їх походження зазначеному в наданих документах».

Згідно з Реєстром судових рішень, у кримінальній справі фігурують 37 банків, у тому числі банки «Богуслав», «Кредитвест Банк», «Вернум», «Авангард», «Міжнародний інвестиційний банк», «Агропросперіс», «Полтава-Банк», «Конкорд», «Розрахунковий центр», «Новий», «Траст-капітал», «Європромбак», «Оксі банк», «Комерційний індустріальний банк», «Банк Січ», «Альтбанк», «Портал», «КомІнвестБанк», «Фінансовий партнер», «Айбокс банк», «Альпарі банк», «Гефест», «Крісталбанк», «Промислово-фінансовий банк», «Полікомбанк», «Регіон-банк», «Український Капитал», «Акордбанк», «Земельний Капітал»,«Кредит Оптіма Банк», «МетаБанк», «Мотор-Банк», «Сітібанк», «Український банк реконструкції та розвитку», «Укрбудінвестбанк», «Фамільний», «Центр».

Таким чином, банку «Південний» у цьому переліку немає, й інформація про причетність фінустанови до цієї справи є помилковою.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, в Україні статутний капітал банку не може бути нижчим як 500 млн грн. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї позначки, в тому числі зобов'язав фінустанови збільшити капітал до 200 млн грн - до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн - до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн - до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн - до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

На практиці вимоги НБУ виявилися непідйомними для ряду банків, а також у регулятора виникли питання до джерел походження коштів для докапіталізації деяких акціонерів. У результаті, Національний банк вже ухвалив кілька рішень про виведення фінустанов з ринку за невиконання вимог про докапіталізацію.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який у тому числі дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі. Поки що про бажання скористатися можливостями цього закону заявили всього кілька банків, включаючи «Апекс-Банк», «Фінансовий партнер», «Промислово-фінансовий банк».

На початку жовтня в Національному банку заявили про плани переглянути графік обов'язкової докапіталізації невеликих банків, розтягнувши його на триваліший термін.

Банк «Південний» (м.Одеса) працює на ринку України з 1993 року і є однією з найбільших фінустанов з українським капіталом, посідаючи відповідно до рейтингу НБУ друге місце серед українських приватних банків за обсягом активів. Станом на 1 жовтня 2017 року статутний капітал банку становить 1,2 млрд грн, активи - 21,9 млрд грн, кредитний портфель - 16,5 млрд грн. Чистий прибуток банку за підсумками 3 кварталів 2017 року становить 58,3 млн грн. Банк є універсальною фінустановою і має регіональну мережу з більш ніж 120 відділень по всій Україні.