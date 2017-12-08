Україна та Євросоюз домовилися щодо 50 мільйонів євро допомоги для Донбасу
Уряд України та Європейська комісія підписали "Угоду про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу".
Уряд України та Європейська комісія підписали "Угоду про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу".
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Як передає власний кореспондент УНІАН, підписання відбулося в п'ятницю в Брюсселі в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Угодою передбачено надання Україні фінансування на суму 50 мільйонів євро.
З боку України документ підписав віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, з боку Евромисии - заступник генерального директора ЄК з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Катаріна Матернова.
Укладення угоди створює правові підстави для фінансування Єврокомісією заходів, спрямованих на сприяння миру, економічного і примирення на сході України.
Заходи, передбачені угодою, будуть реалізовуватися за чотирма напрямками: децентралізація та управління; економічне відновлення і розвиток малого і середнього підприємництва; безпеку суспільства і соціальна єдність; секторальні реформи і структурні зміни.
Завдяки угоді на підконтрольній території Україні Донбасу є можливість реалізувати проекти щодо стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих і середніх підприємств, заохочення громадських ініціатив, підтримки структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.