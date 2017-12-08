Україна та Євросоюз домовилися щодо 50 мільйонів євро допомоги для Донбасу

Уряд України та Європейська комісія підписали "Угоду про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу".

Читайте такожЄвросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на гумдопомогу для Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН, підписання відбулося в п'ятницю в Брюсселі в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Угодою передбачено надання Україні фінансування на суму 50 мільйонів євро.

З боку України документ підписав віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, з боку Евромисии - заступник генерального директора ЄК з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Катаріна Матернова.

Укладення угоди створює правові підстави для фінансування Єврокомісією заходів, спрямованих на сприяння миру, економічного і примирення на сході України.

Заходи, передбачені угодою, будуть реалізовуватися за чотирма напрямками: децентралізація та управління; економічне відновлення і розвиток малого і середнього підприємництва; безпеку суспільства і соціальна єдність; секторальні реформи і структурні зміни.

Завдяки угоді на підконтрольній території Україні Донбасу є можливість реалізувати проекти щодо стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих і середніх підприємств, заохочення громадських ініціатив, підтримки структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.