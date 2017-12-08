Порушує зобов'язання перед ЄС і СОТ: Климпуш-Цинцадзе назвала законопроект "Купуй українське" голим популізмом

Ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект про преференції вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% гірша, ніж у конкурентів, порушує Угоду про асоціацію між Україною і ЄС і зобов'язання нашої країни в рамках СОТ.

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Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Крім назви, власне, нічого доброго в ньому немає - голий популізм і цілковита зневага до наших міжнародних зобов'язань. Маю наголосити - законопроект прямо порушує Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, а також наші зобов'язання в рамках СОТ», - написала вона.

За словами віце-прем'єра, законопроект суперечить положенням Угоди в розділі «Державні закупівлі» за принципом недискримінації між іноземними та вітчизняними економічними операторами в торгівлі товарами і послугами у сфері державних закупівель.

«Остаточне ухвалення документа продемонструє неспроможність України дотримувати слова і розвивати бізнес у цивілізований недискримінаційний спосіб», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, за її словами, законопроект суттєво ускладнює для українських виробників участь у системі державних закупівель, пропонуючи якийсь довгий перелік документів-довідок для підтвердження участі в тендерах.

Віце-прем'єр-міністр зазначила, що остаточне ухвалення законопроекту створить передумови для дзеркальних захисних обмежень від ЄС для українських товарів і послуг, вдарить по українських експортерах.

«Шкода, що прикриваючись захистом національного виробника, народні депутати насправді пропонують законсервувати відсталу економіку, де не буде місця інноваціям чи модернізації, де звузиться конкурентне поле, зате процвітатиме корупція», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня ухвалила в першому читанні законопроект про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% дорожча, ніж у конкурентів, який суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше в Мінекономрозвитку відзначали, що законопроект стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати в рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.