ЄС зазначив прогрес українських реформ та зміцнення економіки - Кабмін

Європейський Союз зазначив прогрес відбуваються в Україні реформ і, як наслідок, - зміцнення вітчизняної економіки.

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Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету міністрів України, про це сказала Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі.

"Ми спостерігаємо, що в Україні стало сильніше уряд, сильніше державне управління і як результат - сильніше економіка. Ми зазначаємо макрофінансову стабілізацію, реформування банківського сектору, зміни у пенсійній системі. Ми вітаємо прийняття бюджету і вважаємо за доцільне продовжувати темп реформ", - цитує прес-служба Кабміну слова Могеріні.

У повідомленні наголошується, що сторони домовилися акцентувати увагу на продовження перетворень в енергетичній сфері, зокрема, реформування НАК "Нафтогаз України", в фіскальній системі, управління держактивами.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в п'ятницю, 8 грудня, здійснює візит до Брюсселя для участі у четвертому засіданні Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом.