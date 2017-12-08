В Україні сповільнилося зростання цін

Споживча інфляція в Україні в листопаді 2017 року в річному вираженні, порівняно з листопадом 2016 року, сповільнилася до 13,6% з 14,6%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, порівняно з попереднім місяцем - жовтнем - інфляція становила 0,9% після 1,2% у жовтні проти вересня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, споживчі ціни в Україні зросли на 12,5%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксоване на утримання будинків і прибудинкових територій - 47,8%, м'ясо і м'ясопродукти - 29,8%, фрукти - 28,9%, електроенергію - 28,1%, молоко - 25, 9%, овочі - 24,6%, вершкове масло - 24,5%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на яйця - на 11,2%, молоко - на 5,3%, паливо і мастила - на 3,3%, м’який сир і твердий сир - на 3%, вершкове масло - на 3% .

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні становила 1,2% проти попереднього місяця і 14,6% - у річному вираженні.

У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію цього року на рівні 12,9%, у Національному банку - 12,2% на кінець року.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозують уповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.