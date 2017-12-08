Базова інфляція в Україні прискорилася до 8,6%

Базова інфляція в Україні в листопаді 2017 року у річному вираженні, порівняно з листопадом 2016 року, прискорилася до 8,6% з 8,1%, зафіксованих у жовтні-2017 до жовтня-2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем базова інфляція в листопаді сповільнилася до 1% з 1,2% у жовтні.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становить 8,6%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в листопаді зафіксовано інфляцію на рівні 0,9% до попереднього місяця і 13,6% - у річному вираженні.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру.