Україна та ЄС працюватимуть над новою програмою допомоги - Гройсман

Україна і Європейський Союз працюватимуть над новою програмою макрофінансової допомоги на 2018-2019 роки, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Зараз ми працюватимемо над новою програмою макрофінансової допомоги з Європейським Союзом, яка буде (розрахована - УНІАН) на 2018-2019 роки», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з бізнесом у Києві заявив, що Єврокомісія прийняла рішення про виділення Україні траншу макрофінансової допомоги в обсягу 1,8 млрд євро, посилаючись на комюніке ЄК за підсумком переговорів під час саміту Східного партнерства.

В оприлюдненому на сайті Єврокомісії комюніке йдеться, що ЄС не може надати Україні третій транш на 600 млн євро в рамках діючої програми макрофінансової допомоги на 1,8 млрд євро, затвердженої в 2015 році, бо наша країна не виконала ряд умов для отримання цього траншу. При цьому в комюніке не йдеться про виділення траншу макрофінансової допомоги чи обсяг нової програми.

У 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. В рамках цієї програми Україна отримала 1,2 млрд євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, які стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляку, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

За даними Єврокомісії, Україна з 2014 року сумарно отримала 2,61 млрд євро макрофінансової допомоги, включаючи 1,61 млрд євро в 2014-2015 роках і 1,2 млрд євро в рамках діючої програми в 2015-2017 роках.