Після вихідних долар і євро трохи подешевшають

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2710.9345 (8 грудня – 2711.9363)

100 EUR – 3183.1793 (8 грудня – 3196.2881)

10 RUR – 4.5730 (8 грудня – 4.5736)

У п'ятницю, 8 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,88/31,90 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,1093 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 474 угоди на суму 268,78 млн дол.