S&P в черговий раз оголосило про дефолт Венесуели

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors (S&P) в п'ятницю знову знизило кредитний рейтинг Венесуели по ряду облігацій до дефолтного рівня "D" з "СС", повідомляє Прайм.

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"Венесуела не виконала платіж у 183 мільйони доларів за купонами своїх глобальних облігацій з терміном погашення в 2023 та 2028 роках протягом пільгового періоду 30 днів", - йдеться в повідомленні агентства.

У листопаді S&P вже знижувало рейтинг Венесуели за зобов'язаннями в іноземній валюті до "SD" ("вибірковий дефолт") після того, як країна не виплатила 200 мільйонів доларів за облігаціями з терміном погашення в 2019 і 2024 роках. Влада Венесуели тоді почали переговори з інвесторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу країни.

Тоді ж інше рейтингове агентство Fitch також оголосило про зниження довгострокового рейтингу Венесуели за зобов'язаннями в іноземній валюті до "обмеженого дефолту" ("RD"). Причиною рішення стало неотримання інвесторами виплат за відсотками суверенних облігацій з терміном погашення в 2019 і 2024 роках.