ООН оцінила щорічний обсяг хабарів у світі в $1 трильйон

Щорічний обсяг хабарів у світі оцінюють у розмірі $1 трлн, ще $2,6 трлн світова економіка втрачає через корупційну діяльність.

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Про це йдеться в повідомленні Центру новин ООН 9 грудня – у День міжнародної боротьби з корупцією. За даними Програми розвитку ООН (ПРООН), пов'язані з корупцією в країнах втрати перевершують обсяги офіційної допомоги на цілі розвитку в 10 разів.

"В ООН нагадують, що хабарництво – це серйозний злочин, що підриває соціально-економічний розвиток будь-якого суспільства. Жодна країна, жоден регіон не застрахований від корупції", – ідеться в повідомленні.

Станом на січень 2017 року Україна посіла 131-шу позицію в складеному Transparency International рейтингу "Індекс сприйняття корупції".

У дослідженні, проведеному компанією Ipsos MORI за замовленням аудиторської фірми Ernst & Young у квітні 2017 року, Україна опинилася на першому місці за рівнем сприйняття корупції серед 41 країниЄвропи, Близького Сходу, Індії та Африки.