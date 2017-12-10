Економіка України зростає вже шість кварталів поспіль – Порошенко

Валовий внутрішній продукт України зростає вже шість кварталів поспіль.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму мікроблозі Twitter.

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За словами глави держави, прийнятий у Верховній Раді державний бюджет на 2018 рік - це бюджет зростання.

«І за рахунок економічних досягнень країни ми підвищуватимемо соціальні стандарти життя, які відчує кожен українець», - пообіцяв Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 грудня, пізно ввечері Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2018 рік, що був доопрацьований відповідно до бюджетних висновків та затверджений Кабінетом міністрів 1 грудня. За ухвалення законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в цілому з низкою поправок проголосували 273 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.