В Україні найнижчі зарплати в Європі – дослідження

Українські експерти склали список найбідніших держав Європи, визнавши країну лідером антирейтингу.

Такі результати дослідження аналітичного центру Texty.org.ua, пише "Інформатор".

В якості критерію фахівці вибрали рівень зарплат, вивчивши заробіток жителів європейських країн після виплати податків. З'ясувалося, що в Україні ця сума є найнижчою – 190 євро. Друге і третє місця займають Молдова (216 євро) і Азербайджан (232 євро).

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В десятку найбідніших країн по доходах населення також увійшли Вірменія, Грузія, Білорусія, Казахстан, Албанія, Македонія та Сербія.

Найвищий показник середньої заробітної плати, згідно з даними центру, зафіксований у Швейцарії – 4421 євро, трохи менше одержують в Ісландії і Норвегії – 3440 і 3405 євро відповідно.