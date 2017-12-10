В Україні найнижчі зарплати в Європі – дослідження
В десятку найбідніших країн за доходами населення також увійшли Вірменія, Грузія, Білорусія, Казахстан, Албанія, Македонія та Сербія.
Українські експерти склали список найбідніших держав Європи, визнавши країну лідером антирейтингу.
Такі результати дослідження аналітичного центру Texty.org.ua, пише "Інформатор".
В якості критерію фахівці вибрали рівень зарплат, вивчивши заробіток жителів європейських країн після виплати податків. З'ясувалося, що в Україні ця сума є найнижчою – 190 євро. Друге і третє місця займають Молдова (216 євро) і Азербайджан (232 євро).
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В десятку найбідніших країн по доходах населення також увійшли Вірменія, Грузія, Білорусія, Казахстан, Албанія, Македонія та Сербія.
Найвищий показник середньої заробітної плати, згідно з даними центру, зафіксований у Швейцарії – 4421 євро, трохи менше одержують в Ісландії і Норвегії – 3440 і 3405 євро відповідно.