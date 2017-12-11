Північнокорейські хакери атакують біржі біткойна - ЗМІ

Влада КНДР руками хакерів атакують біржі криптовалют, зокрема біткойна.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на експертів у галузі кібербезпеки, передає 112.ua.

"Вважаємо, що причина, по якій біткойн атакують, криється в зростаючій вартості криптовалюти. У цьому, як ми вважаємо, резон для хакерів... Криптовалюту легше отримати, ніж гроші", - сказала дослідник кібербезпеки Ешлі Шен.

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Разом із своїми колегами Шен відстежувала атаки передбачуваних угруповань хакерів з КНДР на фінансові інститути, в тому числі біржі біткойна. За її словами, хакери мають намір заволодіти саме криптовалютою. Однак, додала експерт, поки їх спроби не увінчалися успіхом.

Аналітик із Південної Кореї, який побажав залишитися анонімним, підкреслив, що раніше північнокорейські хакери влаштовували атаки, щоб паралізувати суспільство, і тільки нещодавно їх метою стали безпосередньо фінанси.