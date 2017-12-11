Нацбанк оцінив втрати економіки України від блокади ОРДЛО

Національний банк оцінює втрати економіки України через розрив торговельних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей в 1,8 млрд дол. у 2017 році і 0,5 млрд дол. - у 2018 році.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку України з посиланням на виступ заступника голови НБУ Олега Чурія під час зустрічі з бізнесом.

Як відзначили в НБУ, в першому півріччі регулятор очікував на значне уповільнення зростання ВВП через розрив торговельних зв'язків з окупованими територіями, проте сприятливі умови торгівлі і рекордно високий урожай зернових у 2016-2017 роках дозволили частково компенсувати втрати від блокади для торгового балансу країни, які в цілому вимірюються на рівні 1,8 млрд дол. у 2017 році і 0,5 млрд дол. у 2018 році.

Також в НБУ нагадали про поточні макроекономічні прогнози регулятора, оновлені у жовтні 2017 року, в тому числі щодо зростання економіки на 2,2% на кінець цього року.

В НБУ наголосили, що Україні важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом і виконувати свої зобов'язання, оскільки в майбутньому очікуються значні за обсягом виплати за зовнішнім боргом.

Крім того, як зазначили в НБУ, подальша співпраця з МВФ сприятиме успішності майбутніх розміщень боргових цінних паперів України на зовнішніх ринках.

Раніше, наприкінці жовтня, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що українська промисловість подолала наслідки торгової блокади завдяки розширенню інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, підвищенню фінансових можливостей домогосподарств і зростанню експорту в Європейський Союз, про що свідчить статистика промвиробництва.

За даними Державної служби статистики, промвиробництво в Україні у жовтні 2017 року у річному вираженні - до жовтня 2016 року - без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,4% після падіння на 0,3% у такому ж вимірі місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року активісти та ветерани АТО організували торгову блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема, перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді неодноразово закликали припинити блокаду через шкоду економіці України і неможливість поставок дефіцитного антрацитового вугілля, однак блокаду не було знято.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією розмежування всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своєю указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО. В уряді оцінювали втрати економіки України від торгової блокади ОРДЛО в 1% ВВП.