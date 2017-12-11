Фонд гарантування відновлює виплати вкладникам банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 12 грудня 2017 року до 25 січня 2018 року продовжить виплати гарантованих сум вкладникам неплатоспроможного банку «Хрещатик», повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, вкладники банку можуть звертатися за виплатами до банку-агента фонду - "Альфа-Банку".

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Хрещатик» із 6 червня 2016 року розпочав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк «Хрещатик» працював на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов із часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.