"ПриватБанк" може позичити у НБУ грошей для виплат у справі Суркісів

«ПриватБанк» може звернутися до Національного банку України за отриманням рефінансування за необхідності виконання дій за виконавчим провадженням про стягнення коштів на користь Ігоря Суркіса і членів його сім'ї.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі «ПриватБанку», коментуючи відкриття Державною виконавчою службою провадження про стягнення на користь Ігоря Суркіса і членів його сім'ї коштів у розмірі 1,05 млрд грн, 266,2 тис. дол. і 7,8 тис. євро, конвертованих в капітал фінустанови в період її націоналізації.

«За необхідності виконання дій щодо виконавчого провадження, банк може звернутися до Національного банку для рефінансування з метою забезпечення високого рівня ліквідності», - йдеться в повідомленні.

У банку зазначили, що володіють інформацією про статус виконавчого провадження, однак з урахуванням завершення календарного року, в першу чергу концентруються на забезпеченні виконання необхідних норм резервування, перерахування клієнтських платежів до бюджетів, забезпечення необхідного рівня ліквідності для виконання платежів клієнтів напередодні свят.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України. В період входження держави в капітал банку кошти пов'язаних з банком осіб були конвертовані в капітал (процедура bail-in) для зниження витрат держави на докапіталізацію фінустанови.

Державна виконавча служба 13 листопада відкрила провадження про стягнення з «ПриватБанку» на користь Марини, Рахміля, Ігоря та Світлани Суркісів коштів за рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня в розмірі 1,05 млрд грн, 266,2 тис. дол. і 7,8 тис. євро, конвертованих в капітал фінустанови в період націоналізації.

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію Національного банку на це рішення суду, однак регулятор подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України та звернувся до суду з проханням зупинити виконання рішення до вирішення спору в касаційній інстанції.