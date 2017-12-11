Гривня знову опустилася нижче 32 за євро

У понеділок, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,13/27,17 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,99/32,03 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4574/0,4583 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 27,1381 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 146 угод на суму 67,16 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,88/31,90 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.