Гройсман про "мінімалку": буде "нормальна реакція" економіки – піднімемо ще більше

Кабінет міністрів України в 2018 році планує підвищити мінімальну заробітну плату до 3 723 грн, а більше підвищення буде можливе в разі «нормальної реакції» економіки.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з регіональними ЗМІ.

«У бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати до 3 723 грн... Якщо економіка буде нормально реагувати, то ми зможемо підвищити мінімальну заробітну плату ще більше», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 4 грудня виступив з ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4 100 грн із 3 200 грн.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена в 2 рази - до 3 200 грн, і набули чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Раніше перший віце-прем'єр Степан Кубів повідомляв, що з 1 січня 2018 року очікуваний розмір мінімалки становитиме 3 723 грн, у 2019 році ця сума планується на рівні 4 173 грн, а в 2020 році - 4 425 грн.