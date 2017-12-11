"Ощадбанк" на два дні призупинить прийом платежів через відділення

Державний «Ощадбанк» призупиняє прийом комунальних та інших платежів через свої відділення в суботу 16 грудня і неділю 17 грудня у зв'язку з переходом на новий план рахунків бухгалтерського обліку.

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«У суботу 16 грудня і неділю 17 грудня відділення працюватимуть у режимі консультацій. Комунальні та інші платежі - за винятком платежів за кредитами - можна здійснити в інформаційно-платіжних терміналах і системі «Ощад 24/7», - повідомила прес-служба банку.

За інформацією банку, операції з платіжними картками в банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах і торгово-сервісній мережі в цей період будуть проводитися в звичайному режимі без обмежень.

Водночас можливо часткове обмеження функціонала онлайн-сервісів «Ощад 24/7» у частині перегляду залишків за поточними, кредитними та депозитними рахунками і проведення операцій з ними.

Також у банку повідомили, що час роботи відділень у Києві 18, 19 і 20 грудня продовжується на 1 годину для можливості оплатити комунальні послуги за пільговими тарифами, що діють до 20 грудня включно.

За інформацією фінустанови, перехід на новий план рахунків здійснюється відповідно до рішення Національного банку і передбачає зміну номерів клієнтських рахунків. Про зміну номерів рахунків юридичних осіб банк направить письмові повідомлення, водночас фізичні особи будуть поінформовані за допомогою оголошень у відділеннях, інформації на офіційному сайті, веб-банкінгу та SMS-повідомлень.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» ( «Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.