Україна одна з перших за відкритістю торгівлі серед усіх членів СОТ - Мінекономрозвитку

Рівень відкритості торгівлі в Україні є одним з найбільших серед усіх членів Світової організації торгівлі, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Україна зробила значний внесок у лібералізацію торгівлі в рамках СОТ, адже рівень відкритості торгівлі у нас один з найвищих серед усіх членів організації", - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що Україна і надалі сприятиме формуванню прозорих та передбачуваних правил міжнародної торгівлі.

"Україна і надалі буде підтримувати зусилля членів СОТ щодо вдосконалення чинних правил торгівлі, адже ми залишаємося прихильниками передбачуваною, побудованої на правила багатосторонньої торговельної системи, заснованої на принципах недискримінаційності, лібералізації, прозорості, передбачуваності та особливого ставлення до менш розвиненим членам", - підкреслили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, експорт товарів з України в січні-серпні 2017 рокупорівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 21,1% - до 27,512 мільярда доларів, імпорт – на 27,4%, до 30,791 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. Всесвітня торгова організація є єдиною глобальною міжнародною організацією, яка займається питаннями правил торгівлі між країнами. Завданням організації є забезпечення максимальної легкості, передбачуваності та відкритості міжнародної торгівлі. Україна стала 152-м членом СОТ 16 травня 2008 року.

11 грудня в Буенос-Айресі (Аргентина) проходить засідання XI конференція міністрів СОТ. Українську делегацію очолюють перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та торговий представник України Наталія Микольська.