Держбюджет-2018: на соцзахист виділять майже 127 мільярдів

Кошти на соціальний захист українців у держбюджеті на 2018 рік зростуть порівняно з 2017 роком на 8,4% і становитимуть 126,8 млрд грн, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ.

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«На соціальний захист у наступному році ми виділяємо 126,8 млрд грн. Це і пільги, і субсидії, і підтримка малозабезпечених верств населення. В цьому році це було приблизно 117 млрд грн, тобто зростання є», - сказав прем'єр-міністр.

Гройсман також додав, що в наступному році буде передбачено забезпечення сімей військовослужбовців житлом - для них буде придбано 1300 квартир.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 листопада прийняла зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та збільшила загальний обсяг субвенцій з державного бюджету 2017 року місцевим бюджетам для пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.

Раніше Гройсман заявив, що за підсумками року планується передати військовослужбовцям 1400 квартир, що вдвічі більше, ніж у минулому році.