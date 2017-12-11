"Нафтогаз" сплатив до бюджету майже 100 мільярдів податків

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" за 11 місяців 2017 року сплатив 99,2 мільярда гривень податкових відрахувань до державного бюджету, повідомляє прес-служба держхолдингу.

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"Це десь 15% загальних доходів бюджету за 11 місяців 2017 року", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" за 9 місяців 2017 року збільшив на 20% чистий прибуток - до 30,6 мільярда гривень.

За підсумками 10 місяців цього року компанія сплатила до державного бюджету 94,6 мільярда гривень податків та дивідендів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.