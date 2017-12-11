У Фіскальній службі похвалилися: надходження від ЄСВ зросли на 37%

Надходження єдиного соціального внеску у січні-листопаді порівняно з аналогічним періодом минулого роки зросли на 37,3%, або на 43,8 мільярда гривень - до 160,9 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

"Станом на 1 грудня індикативний показник, визначений Міністерством фінансів України, виконано в повному обсязі. З урахуванням надходжень у грудні додаткові очікувані надходження єдиного внеску за 2017 становитимуть близько 20 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%, що призвело до скорочення зборів ЄСВ у 2016 році. Але після підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тисячі гривень збори ЄСВ почали зростати.