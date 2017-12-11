Втретє: ліквідацію "Актив-Банку" знову продовжили
17:45, 11 грудня 2017Фінанси
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Також продовжуються повноваження ліквідатора банку Андрія Шевченка.
Ілюстрація REUTERS
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і попередні 2 роки поспіль, продовжив терміни ліквідації "Актив-Банку" на 1 рік - до 23 грудня 2018 року включно.
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За інформацією на сайті Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Андрія Шевченка.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування в грудні 2016 року, як і роком раніше, продовжив ліквідацію "Актив-Банку" на 1 рік. Ліквідація фінустанови проводиться з 24 грудня 2014 року.
"Актив-Банк" (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входив до групи середніх банків за обсягом активів.
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