Інфляція в листопаді виявилася вищою за прогнози Нацбанку

Споживча інфляція в Україні в листопаді, яка сповільнилася до 13,6% у річному вираженні, перевищила прогноз Національного банку у зв'язку з високими темпами зростання цін на продукти харчування.

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"Поточна динаміка індексу споживчих цін та його складових перевищує прогнозовану у "Інфляційному звіті" за жовтень 2017 року і свідчить, що до кінця 2017 року інфляція істотніше відхилилася від цільового рівня, ніж передбачалося раніше", - йдеться в коментарі НБУ.

У Нацбанку зазначили, що ціни на продукти харчування з високим ступенем обробки зросли сильніше, ніж очікувалося, відображаючи вторинні ефекти від підвищення цін на сирі продукти, а також прискорення зростання вартості послуг під впливом підвищення виробничих витрат і пожвавлення споживчого попиту.

Крім того, як йдеться в коментарі, через ослаблення гривні в жовтні-листопаді дещо прискорилося зростання цін на непродовольчі товари, які переважно імпортуються, включаючи лікарські засоби, медичні товари, побутову техніку, меблі, товари для підтримки чистоти і особистого догляду.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксована інфляція на рівні 0,9% до попереднього місяця та 13,6% - в річному вираженні.

У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію поточного року на рівні 12,9%, в Національному банку – 12,2% на кінець року.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - прогнозували уповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.