Нацбанк знову ослабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2713,5720 (11 грудня – 2710,9345)

100 EUR – 3200,9295 (11 грудня – 3183,1793)

10 RUR – 4,5810 (11 грудня – 4,5730)

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,13 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро перебуває на рівні 31,92/31,95 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1357 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 442 угоди на суму 246,38 мільйона доларів.