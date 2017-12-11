У Нацбанку попередили: інфляція на кінець року перевищить прогнози

Національний банк України очікує більш високий показник інфляції за підсумками 2017 року, ніж прогнозовані раніше 12,2%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, роз'яснюючи коментар опублікований регулятора про перевищення фактичної інфляції в листопаді над прогнозом.

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"Ми очікували, що показник інфляції відхилиться від цільового рівня "8% плюс/мінус 2 п. п." до 12,2%, а тепер бачимо, що відхилення буде істотнішим – вище 12,2%", - зазначили в прес-службі.

Разом з тим у НБУ повідомили, що регулятор не переглядатиме прогноз на поточний рік, оскільки прогнозний цикл триває з початку листопада до кінця січня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксована інфляція на рівні 0,9% до попереднього місяця та 13,6% - в річному вираженні.

У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію поточного року на рівні 12,9%, в Національному банку – 12,2% на кінець року.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - прогнозували уповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.