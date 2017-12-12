В Україні зросла грошова база
09:19, 12 грудня 2017Фінанси
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Грошова база в Україні за листопад зросла на 0,6%, до 378,7 мільярда гривень.
Ілюстрація REUTERS
Обсяг грошової бази в Україні за листопад 2017 року зріс на 0,6% – до 378,746 мільярда гривень.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 0,7%.
Згідно з наведеними даними, грошова маса (агрегат М3) зросла на 0,3% у листопаді і на 2,4% з початку року - до 1,129 трильйона гривень.
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні за вересень 2017 року зріс на 0,9% – до 376,6 мільярда гривень, грошової маси - на 0,1%, до 1,125 трильйона гривень.
У 2016 році грошова база зросла на 13,6%, грошова маса – на 10,8%.
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