Чисті міжнародні резерви НБУ збільшилися до $6,7 мільярда

Чисті міжнародні резерви НБУ в листопаді зросли на 8,6% - до 6,7 мільярда доларів.

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Чисті міжнародні резерви Національного банку України в листопаді 2017 року зросли на 8,6% - до 6,674 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 58%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 грудня 2017 року становили 18,906 мільярда доларів, що на 22% вище показника на початок року, і є максимальним показником з початку 2014 року.