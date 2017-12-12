Чисті міжнародні резерви НБУ збільшилися до $6,7 мільярда
09:42, 12 грудня 2017Фінанси
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Загалом з початку цього року чисті резерви Нацбанку зросли на 58%.
Ілюстрація REUTERS
Чисті міжнародні резерви НБУ в листопаді зросли на 8,6% - до 6,7 мільярда доларів.
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Чисті міжнародні резерви Національного банку України в листопаді 2017 року зросли на 8,6% - до 6,674 мільярда доларів.
Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 58%.
Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 грудня 2017 року становили 18,906 мільярда доларів, що на 22% вище показника на початок року, і є максимальним показником з початку 2014 року.
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