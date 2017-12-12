В Україні обсяг депозитів у гривні зростає, у валюті - скорочується

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за листопад, за оперативними даними, зріс на 0,3% – до 450,971 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – скоротився на 0,7%, до 13,594 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 5,9%, валютних – на 2,1%.

За інформацією регулятора, залишки за гривневими кредитами зросли на 0,7% в листопаді і на 9,6% з початку року – до 551,979 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті скоротилися на 1,5% в листопаді і 11,1% з початку року - до 16,145 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7%, але при цьому скоротився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4%.