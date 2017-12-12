Валютні гойдалки тривають: гривня опустилася до 27,20 за долар

У вівторок, 12 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,17/27,20 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,01/32,03 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4574/0,4583 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,1812 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 196 угод на суму 95,20 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,13 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,92/31,95 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.