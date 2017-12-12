З банку "Хрещатик" перед визнанням його неплатоспроможним вивели близько мільярда - Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив схему виведення великих сум з банку "Хрещатик" шляхом схемного погашення кредитів, наданих пов'язаним особам, перед введенням тимчасової адміністрації та визнання банку неплатоспроможним, повідомила прес-служба фонду.

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Згідно з повідомленням, тільки за чотири дні на початку квітня 2016 року кредитний портфель інсайдерських кредитів, які в основному були видані компаніям, що входили в підконтрольні акціонерам Київську інвестиційну групу (КІГ) і групу "Форум", зменшився на 880 мільйонів гривень, з 3,29 мільярда гривень до 2,41 мільярда гривень.

Фонд зазначив, що банк виконав низку операцій, спрямованих на швидке згортання кредитного портфелю групи КІГ з метою звільнення з-під забезпечення високоліквідного майна.

Фонд також виявив схему виведення коштів з банку "Хрещатик" шляхом кредитування пов'язаних осіб на придбання будівельного обладнання в одного нерезидента - Alesio Універсальний S. A. Tortola, British Virgin Island. Загальна сума отриманих кредитних коштів склала 31,3 мільйона доларів. Незважаючи на те, що оплата була здійснення авансом, жоден з ув'язнених контрактів не був виконаний. Ці операції були зняті з валютного контролю. Потім валюта повернулася на рахунку пов'язаних осіб в іншому банку і була конвертована в гривню, і перерахована на підставну компанію.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.