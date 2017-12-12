Нацбанк отримав документи від Ярославського на купівлю української "дочки" російського ВЕБу

Національний банк України офіційно отримав від громадянина України пакет документів для узгодження опосередкованого придбання істотної участі в «Промінвестбанку» в розмірі 99,7151% його статутного капіталу.

Читайте такожХорошковський купує "доньку" Сбербанку в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора, коментуючи публікації в ЗМІ про отримання Нацбанком документів для узгодження купівлі "Промінвестбанку" від власника групи DCH Олександра Ярославського.

У НБУ не назвали імені громадянина України, посилаючись на обмеження законодавства, однак за даними інформованого джерела, пакет документів до НБУ подав саме він.

«Зараз отримані Нацбанком документи для узгодження набуття істотної участі в «Промінвестбанку» перебувають на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково», - зазначили в НБУ.

Також у повідомленні зазначається, що в рамках законодавства Нацбанк розглядає документи для узгодження набуття істотної участі в банку протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета документів, перевіряючи ділову репутацію інвестора, його фінансове становище і джерела походження коштів.

Як повідомляв УНІАН, «Промінвестбанк» є одним з найбільших українських банків за обсягом активів і перебуває у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

У травні поточного року «Внєшекономбанк» повідомив, що наглядова рада фінустанови розглянула пропозицію групи DCH Олександра Ярославського про придбання дочірньої структури фінустанови в Україні - «Промінвестбанку» - і плани DCH подати відповідну заявку в Національний банк.

Група DCH відома створенням одного з найбільших банків в Україні - «УкрСиббанку» і подальшим партнерством з міжнародною групою BNP Paribas до 2009 року, коли банк повністю перейшов у власність BNP Paribas.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів в дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік .

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.