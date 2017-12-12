Мінфін вводить єдиний казначейський рахунок для митних платежів

Міністерство фінансів впроваджує використання єдиного казначейського авансового рахунку для сплати підприємствами митних платежів.

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Згідно з повідомленням прес-служби Мінфіну, відповідне рішення прийнято з урахуванням сучасних можливостей автоматизованої системи митного оформлення для створення сприятливих умов ведення бізнесу.

Міністерство зазначило, що митні платежі, які підлягають сплаті при митному оформленні, мають бути перераховані на рахунок митниці до моменту подання митної декларації.

У повідомленні наголошується, що зараз кожна митниця має власний казначейський рахунок. У результаті у підприємств, які здійснюють митне оформлення товарів у різних митницях, складається ситуація, що на рахунку однієї митниці можуть залишатися певні кошти, а для оформлення товарів в іншій митниці цієї суми коштів невистачає.

Згідно з рішенням Мінфіну, тепер з єдиного казначейського рахунку Державної фінансової служби проводитиметься списання митних платежів при митному оформленні у будь-якій митниці.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив рішення про впровадження з 1 лютого 2018 обов'язкового однорічного використання на українських митницях інформаційної системи «єдине вікно».