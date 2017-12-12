У Дніпропетровської області з'явилася своя пам'ятна монета

Сьогодні у дніпрян з'явилася своя монета - Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "85 років Дніпропетровській області".

Читайте такожНацбанк продав ще 20 золотих монет "25 років незалежності України"Як повідомляє прес-служба Нацбанку, монета номіналом п'ять гривень і її тираж - 35 тис. штук. Придбати ж її можна за 40 грн в пунктах продажу пам'ятних монет України. У Дніпрі він знаходиться за адресою: вулиця Воскресенська, 13.

Ця монета продовжила серію монет "Області України". На ній зображений унікальний дерев'яних храм XVIII століття, побудований без єдиного цвяха - Троїцький собор. Праворуч від нього зображений супутник на тлі зірок і ковша. Це символізує пріоритет в області ракетно-космічного будівництва та металургії. Під супутником знаходиться фрагмент Петриківського розпису. Зліва зображене колосся, що символізує аграрний потенціал регіону.