Нацбанк скасував планові перевірки обмінників

Національний банк України змінив порядок проведення перевірок щодо виконання банками й іншими фінустановами, а також національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №126, яка набирає чинності завтра, 13 грудня.

Згідно з документом, регулятор скасував обов'язкові планові перевірки не рідше ніж один раз на 36 місяців, і тепер проводитиме такі перевірки за необхідності.

При цьому НБУ розширив перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначена позапланова перевірка.

Зокрема, тепер підставою для перевірки може бути отримана інформація про порушення законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 9 місяців 2017 року перевірив 770 пунктів обміну валют у Києві і в усіх областях України. В результаті цих перевірок регулятор виявив 101 нелегальний пункт обміну валют небанківських фінустанов.

Станом на 1 жовтня 2017 року ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови і нацоператора поштового зв'язку «Укрпошта», а на ринку функціонували понад 3,5 тис. підрозділів небанківських фінустанов.

Наприкінці листопада Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс», яка об'єднує найбільшу мережу небанківських пунктів обміну валют, пояснюючи це рішення виявленими численними фактами порушень порядку валютно-обмінних операцій.