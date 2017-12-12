Фіскальна служба підрахувала, скільки підприємців використовують касові апарати

18:48, 12 грудня 2017
Фінанси
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За даними відомства, касові апарати в Україні використовують 120 тисяч підприємців.

Ілюстрація REUTERS

Касові апарати в Україні станом на 1 грудня використовують 120 тис. підприємців, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, підприємці зареєстрували майже 280 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

За даними ДФС, у січні-вересні з використанням РРО під час продажу товарів (послуг) проведені розрахункові операції майже на 800 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи, якщо їх оберти перевищують 1 млн грн.

З 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки, незалежно від їх обігу або типу підприємства.

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Теги: #касові апарати#бізнес в Україні