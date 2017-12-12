Hyundai Corporation і банки постраждали від безпрецедентної шахрайської схеми "Компанія Рона"

Міжнародна компанія Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation), ПАТ «Укрсоцбанк» та ряд державних і комерційних банків зіткнулися з безпрецедентною шахрайською схемою, здійснюваною ТОВ «Компанія Рона» (м. Івано-Франківськ), яка завдала шкоди на загальну суму близько 30 млн доларів США.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомили учасники прес-конференції, яка відбулася в ІА «Інтерфакс».

Співзасновники ТОВ «Компанія Рона» в особі Романа Семотюка, Романа Литвинця та інших суб'єктів шахрайським шляхом за підробленими документами отримували кредити у фінансових установах на великі суми. «Суть шахрайської схеми така: «Компанія Рона» оформляла кредити і міжнародні контракти на поставку товару, а поручителями за кредитами виступали компанії, які надавали під заставу неіснуючі об'єкти, тобто об'єкти нерухомості, що існують лише «на папері» і зареєстровані у державному реєстрі нерухомості на підставі підроблених документів. При виїзді працівників банку на огляд застави шахраї розміщували табличку з потрібною адресою застави», - розповів виконуючий обов'язки ПАТ «Укрсоцбанк» Ростислав Матяш.

З аналогічною ситуацією зіткнулася і міжнародна корпорація Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation), яка надала «Компанії РОНА» товар під заставу таких же неіснуючих об'єктів. «У серпні 2015 року «Компанія Рона» повідомила, що через девальвацію не може розрахуватися за сировину і просила рефінансування під надання нерухомості в іпотеку. На той момент заборгованість вже досягла 5 мільйонів доларів, але ми погодилися надати ще один шанс. Але пізніше з'ясувалося, що об'єктів нерухомості не існує», – заявив віце-президент, голова юридичного департаменту Hyundai Corporation Йо Йонг-Чан.

За оцінкою постраждалих сторін, загальна сума завданих збитків «Компанія Рона» та її власником Романом Семотюком становить близько 30 млн доларів США.

Зокрема, завдано шкоди міжнародній компанії Hyundai Corporation на суму 6,6 млн доларів США і 1,2 млн євро, ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 6 млн доларів США. Також постраждали державні та комерційні банки на загальну суму 11 млн доларів США і 110 млн гривень.

На даний момент прокуратура Івано-Франківської області завела близько 20 кримінальних справ за фактом підробки документів, а також нанесення шкоди в особливо великих розмірах проти співзасновника ТОВ «Компанія Рона» Романа Семотюка, а також керівників компаній-поручителів, які надавали неіснуючі об'єкти під заставу. У жовтні 2017 року Роману Семотюку було вручено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід – домашній арешт.

«Банки готові відновити активне кредитування економіки, але, в свою чергу, вони мають право вимагати від держави виконання її функцій: судочинство повинно гарантувати справедливість, а правоохоронні органи повинні без затримок розслідувати ті чи інші факти зловживань. Без виконання цих принципів в умовах високих юридичних ризиків банківська система не зможе забезпечити ресурсами очікуваний економічний ріст», – впевнений голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек.

Шахрайські дії ТОВ «Компанія Рона», спрямовані проти міжнародної компанії Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation) і банків, а також відсутність своєчасної та адекватної реакції з боку правоохоронних органів значно погіршують інвестиційну привабливість України.

Учасники прес-конференції зазначили, що сьогодні вкрай важливо продемонструвати реальні кроки щодо захисту інвесторів і прогрес у реалізації реформи правоохоронних органів для об'єктивного і оперативного розслідування цієї ситуації, включаючи пошук і накладення арешту на активи посадових осіб та бенефіціарів ТОВ «Компанія Рона» та інших компаній, що беруть участь у шахрайській схемі. Також важливо розслідувати не тільки дії, вчинені службовими особами, бенефіціарами ТОВ «Компанія Рона» і пов'язаними з ними підприємствами, але й дії співробітників Служби державної реєстрації України і суддів Івано-Франківського міського суду, які беруть участь у реалізації цієї шахрайської схеми.

Постраждалі сторони просять правоохоронні органи Івано-Франківської області, Генеральну прокуратуру України провести об'єктивне розслідування та притягнути винних до відповідальності в найкоротші терміни.