Найближчим часом ЄС має намір продовжити санкції проти Росії - Reuters

Найближчим часом ЄС планує продовжити санкції проти Росії, пише Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

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Відзначається, що вже в четвер, 14 грудня, лідери країн-членів ЄС мають намір продовжити секторальні економічні санкції проти РФ ще на шість місяців.

Мова йде про обмеження, які були введені в липні 2014 року після анексії Криму та окупації Сходу України. Тоді санкції торкнулися підприємств оборонного, енергетичного і фінансового секторів. Серед яких банки з державною участю - "Сбербанк" і "ВТБ" і великі нафтогазові компанії - "Роснефть", "Газпром нафта" і "Транснефть".

Обмеження стосуються доступу російських банків, енергетичних і оборонних підприємств на європейські фінансові ринки, ембарго на торгівлю зброєю російського виробництва і заборони поставок Москві товарів подвійного призначення.

Також будуть введені окремі санкції проти Криму, пов'язані з економікою півострова.