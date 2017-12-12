Житомирщина демонструє гарні показники економічного розвитку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається у повідомленні, " за січень-жовтень 2017 року Житомирщина займає друге місце в Україні за темпами зростання обсягів продукції будівництва".

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"Крім збільшення обсягів будівництва, на Житомирщині за десять місяців року на 9,1% проти аналогічного минулорічного показника збільшилися обсяги виробництва промислової продукції – за цим показником Житомирська область розділяє 4 місце з Вінниччиною",- повідомляють в облдержадміністрації.

Зазначається також, що за січень-жовтень цього року у Житомирській області, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 3% збільшилися обсяги сільськогосподарського виробництва, на 22,6% зросли обсяги капітальних інвестицій, а доходи загального фонду місцевих бюджетів збільшилися на 35,8%.

Крім того, обсяг роздрібного товарообороту підприємств за десять місяців цього року проти аналогічного показника минулого року зріс на 3,7%.